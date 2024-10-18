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Байрамян о 4-матчевой безвыигрышной серии «Ростова» в РПЛ: «Только к себе могут быть вопросы — не к тренерскому штабу, а именно к игрокам. Нужно через работу переламывать ситуацию» 

После 11 туров дончане занимают в таблице 9-е место. «Трудно сказать, что с нами случилось. В том же матче со «Спартаком» (0:3) мы неплохо играли в первые полчаса, но затем курьезный гол в наши ворота изменил ход встречи.

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