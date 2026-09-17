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Белоруссия отмечает День народного единства

Белоруссия отмечает День народного единства

Наследники Речи Посполитой недовольны, но на них мало кто обращает внимание Фото Ирины Малиновской/Минск-Новости В этом году Белоруссия в пятый раз отмечает День народного единства.

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