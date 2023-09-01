В России стартовал эксперимент по исламскому банкингу

Банкинг по нормам ислама протестируют в России. Пилотный проект стартует сегодня в четырех регионах. Участникам таких финансовых операций не разрешается зарабатывать на процентах, а также вкладывать деньги в запретные сферы, пишут «Известия».
Банкинг по нормам ислама протестируют в России. Пилотный проект стартует сегодня в четырех регионах. Участникам таких финансовых операций не разрешается зарабатывать на процентах, а также вкладывать деньги в запретные сферы, пишут «Известия».
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