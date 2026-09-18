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В Кремле объяснили решение о внешнем управлении "Ашаном" и Nestle

В Кремле объяснили решение о внешнем управлении "Ашаном" и Nestle

www.globallookpress.com/Vincent Isore/Keystone Press Agency При принятии решения о внешнем управлении российскими подразделениями Nestle и "Ашан" учитывалось то, что это активы из недружественных стран.

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