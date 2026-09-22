Усилил охрану, сел в самолет: Зеленский покинул Киев на фоне мощных ударов

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил отъезд Владимира Зеленского из Украины, совпавший с мощнейшими ударами по объектам ВСУ в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Лантратова сообщи...
- Лавров прокоммент...
- Историк Гавришко ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым