Усилил охрану, сел в самолет: Зеленский покинул Киев на фоне мощных ударов

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил отъезд Владимира Зеленского из Украины, совпавший с мощнейшими ударами по объектам ВСУ в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.