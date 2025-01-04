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Демар Дерозан, Джейлен Грин и Карис Леверт – в десятке лучших моментов дня

Лидерами Топ-10 стали реверс-данк Демара Дерозана («Сакраменто»), данк в проходе Джейлена Грина («Хьюстон») и невероятное попадание спиной к кольцу Кариса Леверта («Кливленд»).

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