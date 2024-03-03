В КНР заявили о готовности содействовать переговорам между Россией и Украиной

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве заявил, что КНР готова продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Россией и Украиной, передает ТАСС, ссылаясь на китайский МИД.