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Губернатор об игроках «Крыльев»: «Некоторые рассматривают предложения от очень состоятельных клубов РПЛ»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о селекции «Крыльев Советов». «Понятно, что это работа менеджмента команды, тренера, директора, спортивного директора.

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