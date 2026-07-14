Испанские слизни окончательно обосновались в столичном регионе

В России зафиксирован пик нашествия испанских слизней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. После продолжительных ливней и установления теплой погоды численность этих брюхоногих моллюсков резко возросла — тысячи особей длиной более десяти сантиметров заполонили городские улицы и придомовые территории.
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