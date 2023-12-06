Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Nata
    Памятник погибшим людям. Не надо уподобляться фашикам - воевать с памятниками не наше.Посол Польши Крае...
  • федор
    Смоляне а вы куда смотрели? Надо было этому псевдодипломату зубы выбить и макнуть в своё сцаньё. Долго эти мрази пшек...Посол Польши Крае...
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"Я хочу защищать свою Родину": актёр Серебряков дал первое откровенное интервью после начала CBO

"Я хочу защищать свою Родину": актёр Серебряков дал первое откровенное интервью после начала CBO

Интересная жизнь с Vera Star После начала специальной операции, те представители творческой богемы которые покинули Россию и наговорили много лишнего, тут же записали в предатели.

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Комментарии
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wп
witalechka петров
ну если хочет Россию защитить, добро пожаловать с зону СВО. Тогда и поверим в его искренность. А пока нет ему доверия, после того, что он о Родине наговорил.
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8 час.
lara777 Свистулькина
Удобно прикинуться скромной овечкой &quot;я не понимаю, почему мой переезд вызвал такой ажиотаж&quot;. Да у людей такая реакция не на отъезд, а на слова, что были сказаны при отъезде. Что он увозит детей от нации &quot;хамов, алкоголиков&quot;.  Если у него с памятью проблемы, то у людей все в порядке с этим. Видимо, столкнулся с отторжением его как актера, так другую песню запел. Как говорил Станиславский: &quot;Не верю&quot;.
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4 час.
Сергей Дмитриев
...Как и актёр, он больше &quot;хлопочет мордочкой&quot; (С). Напрягается &quot;впечатление произвести&quot;. ИмХо.
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1 час.

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