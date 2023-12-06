"Я хочу защищать свою Родину": актёр Серебряков дал первое откровенное интервью после начала CBO

ну если хочет Россию защитить, добро пожаловать с зону СВО. Тогда и поверим в его искренность. А пока нет ему доверия, после того, что он о Родине наговорил.

lara777 Свистулькина

Удобно прикинуться скромной овечкой "я не понимаю, почему мой переезд вызвал такой ажиотаж". Да у людей такая реакция не на отъезд, а на слова, что были сказаны при отъезде. Что он увозит детей от нации "хамов, алкоголиков". Если у него с памятью проблемы, то у людей все в порядке с этим. Видимо, столкнулся с отторжением его как актера, так другую песню запел. Как говорил Станиславский: "Не верю".