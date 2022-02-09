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Набеев о дисквалификациях за комбинезоны: «Все топовые команды выступают на грани фола по экипировке, чтобы рассчитывать на максимально хорошие прыжки»

Тренер юниорской сборной России по лыжному двоеборью Нияз Набеев поделился мнением о ситуации с дисквалификацией нескольких участниц соревнований смешанных команд в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.

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