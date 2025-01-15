Рождественский розыгрыш или прокол короля Британии: что скрывается под фразой о демонтаже суверенитета Ольга БезродняяРождественское заявление короля Карла III вело в недоумение тех, кто смог его прочитать, потому что провисело оно на сайте совсем недолго и исчезло.