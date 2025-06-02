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Диетолог назвал большую ошибку во время завтрака

Диетолог назвал большую ошибку во время завтрака

Диетолог Франклин Джозеф назвал одну утреннюю ошибку, которая препятствует похудению. Его слова цитирует Daily Mirror.

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