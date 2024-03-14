В МИД высмеяли желание Латвии создать "железный занавес"

Global Look Press/Vladimir Baranov/Globallook Press Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла намерение премьер-министра Латвии Эвики Силини возвести "железный занавес" между Россией и Прибалтикой.
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