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В МИД высмеяли желание Латвии создать "железный занавес"

В МИД высмеяли желание Латвии создать "железный занавес"

Global Look Press/Vladimir Baranov/Globallook Press Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла намерение премьер-министра Латвии Эвики Силини возвести "железный занавес" между Россией и Прибалтикой.

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