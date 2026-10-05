Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в Омской области

Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в Омской области

В социальных медиа размещено обращение жителей села Куликово Калачинского района к Председателю СК России, в котором сообщается, что река, из которой осуществляется подача воды жителям села, загрязнена сточными водами.

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