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Андрей Ваджра: Девушка-адвокат поспорила с ТЦК из-за повесток в кафе. Нардепов это не волнует!

Андрей Ваджра: Девушка-адвокат поспорила с ТЦК из-за повесток в кафе. Нардепов это не волнует!

ТЦК при попустительстве власти нарушают закон и Конституцию, а нардепов это не волнует.В «ТикТок» завирусилось видео, как девушка-адвокат спорит с сотрудниками ТЦК из-за того, что те раздают повестки в кафе.

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