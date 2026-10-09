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ФСБ: 39 фигурантов дел о поджогах и подготовке диверсий получили сроки до 26 лет

ФСБ: 39 фигурантов дел о поджогах и подготовке диверсий получили сроки до 26 лет

Почти 40 жителей 17 регионов России, совершивших поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также планировавших диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданию украинских спецслужб, получили сроки до 26 лет.

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