16 дизайнерских мелочей, которые хочется рассматривать

Мелочи, которые делают вещи особеннымиУдачное дизайнерское решение способно превратить заурядный предмет в объект, от которого сложно отвести взгляд, а порой и сразу захочется его приобрести.
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