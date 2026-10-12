В Павловский дворец вернулся столик-бобик XVIII века спустя 100 лет

Коллекционер Михаил Карисалов приобрёл на декабрьских торгах Sotheby’s в Лондоне столик-бобик XVIII века, внесённый в конце 1920-х годов в список вещей для продажи за границу, и безвозмездно передал его Павловскому дворцу.
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