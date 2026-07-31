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Газета «Культура»

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Создатели фильма «Стойкость» подали иск к Netflix из-за потерянной копии фильма

Создатели фильма «Стойкость» подали иск к Netflix из-за потерянной копии фильма

Создатели военного триллера «Стойкость» подали иск к Netflix на сумму 105 млн долл. Иск последовал после того, как из офиса компании в Лос-Анджелесе был похищен жесткий диск с цифровой копией фильма, сообщает The Guardian.

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