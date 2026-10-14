Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 70-летия Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» и Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти (ТатНИПИнефть).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым