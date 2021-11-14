Китай хочет высадить тайконавтов на Луну до 2030 года

Global Look Press/XinHua/Guo Zhongzheng Китай собирается высадить тайконавтов на Луну до 2030 года. Об этом сообщил технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь во время эфира "Китайской глобальной телевизионной сети".
Global Look Press/XinHua/Guo Zhongzheng Китай собирается высадить тайконавтов на Луну до 2030 года. Об этом сообщил технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь во время эфира "Китайской глобальной телевизионной сети".
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