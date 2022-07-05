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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими силовиками деревни Марково и посёлка Тёткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими силовиками деревни Марково и посёлка Тёткино

Курский губернатор Роман Старовойт во вторник утром сообщил, что приграничные пункты Глушковского района Курской области сегодня были обстреляны украинскими силовиками.

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