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Уилл Харди мотивировал Кларксона сделать трипл-дабл: «Иди и возьми подбор, потом я посажу тебя на скамейку»

Уилл Харди мотивировал Кларксона сделать трипл-дабл: «Иди и возьми подбор, потом я посажу тебя на скамейку»

Защитник «Юты» в матче с «Далласом» (127:90) оформил первый трипл-дабл в карьере и первый для клуба с 2008 года.

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