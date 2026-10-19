Глава региона потребовал от мэра Курска встречи с зоозащитниками после судебных исков к подрядчику по отлову собак на 50 тысяч рублей из-за агрессивного поведения чипированных животных.
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