Вот уже много лет ученые и независимые исследователи все чаще в горах Закавказья находят костные останки людей гигантского роста.

Потерянные мирыТуризмВот уже много лет ученые и независимые исследователи все чаще в горах Закавказья находят костные останки людей гигантского роста. Предания практически всех народов мира рассказывают о существовании в прошлом древних рас великанов.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир БекетовВеликанов много где находят... Вот, Николай Степанович Гумилёв, ещё до революции нашёл на одном из Беломорских островов, кажется, Русском Кузове (или - Немецком Кузове... уж не помню сейчас) гробницу с останками 3-метровой женщины...Ирина ЧерноваВажно, чтобы великанов и других Иных не прятали и не уничтожали⚠️Владимир"...сыновья Айка строили города..кладка в них сложена из камней весом в несколько тонн" - даже пятиметровый великан не поднимет камень в несколько тонн.Комментировать
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