Потерянные миры

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Вот уже много лет ученые и независимые исследователи все чаще в горах Закавказья находят костные останки людей гигантского роста.

Вот уже много лет ученые и независимые исследователи все чаще в горах Закавказья находят костные останки людей гигантского роста.

Предания практически всех народов мира рассказывают о существовании в прошлом древних рас великанов.

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Владимир Бекетов
Великанов много где находят... Вот, Николай Степанович Гумилёв, ещё до революции нашёл на одном из Беломорских островов, кажется, Русском Кузове (или - Немецком Кузове... уж не помню сейчас) гробницу с останками 3-метровой женщины...
Ирина Чернова
Важно, чтобы великанов и других Иных не прятали и не уничтожали⚠️
Владимир
"...сыновья Айка строили города..кладка в них сложена из камней весом в несколько тонн" - даже пятиметровый великан не поднимет камень в несколько тонн.

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