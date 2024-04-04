В «Яндексе» прокомментировали пугающий ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя»

Представители компании назвали такой ответ станции единичным случаем. Представители «Яндекса» назвали единичным случаем некорректный ответ «Алисы» на вопрос о главной героине популярного мультфильма «Маша и Медведь».
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