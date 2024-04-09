FT: Европе не хватает необходимой для производства боеприпасов нитроцеллюлозы

Европейские военные подрядчики предупреждают об усилении зависимости от китайского хлопка, используемого в производстве пороха © AP Photo / Alex Brandon Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Стремление западных стран усилить украинскую армию привело к резкому увеличению спроса на боеприпасы, пишет FT.
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