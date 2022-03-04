Фонтанка

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  • Барсик морозов
    Пипец полный....Мы все умрём???????????????????????😃😃😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆👍👍👍👍👍👍👍Хроники бизнес-ис...
  • Валентин Щербаков
    Да пусть катятся ко всем чертям, РОССИЯ просто должна приватизировать все эти иностранные сети.В России закрываю...
  • Ольга
    Отлично. Пристройте этих "пацифистов"  к какому-нибудь общественно-полезному занятию. Улицы мести, например.Песни кончились. ...

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