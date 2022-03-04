Фонтанка
Новые
Лучшие
Обсуждаемые
Комментарии
Участники сайта
Main
ЛЕНТА
ГОРОД
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЛАСТЬ
Показать все
Рубрики
Кулинария
Дети и семья
Шоу-бизнес
Политика
Здоровье
Показать все
Моя лента
ЧАТЫ
Опросы
Блогеры
Глас народа
Популярное
Обсуждаемое
Показать все
Мессенджер МТ
О компании
О редакции ГлагоL
Новости
Партнерам
Рекламодателям
Обратная связь
Пожаловаться на спам
Соглашение
Ф
Фонтанка
24 подписчика
Популярные статьи
Около 150 человек задержали у Гостиного двора в Петербурге на восьмой день акций за мир
В Петербурге третий день подряд митингуют против военной операции. Участников задерживают под гимн России
Президент РФ присвоил первое звание Героя России посмертно
Свежие комментарии
Барсик морозов
Пипец полный....Мы все умрём???????????????????????😃😃😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆👍👍👍👍👍👍👍
Хроники бизнес-ис...
Валентин Щербаков
Да пусть катятся ко всем чертям, РОССИЯ просто должна приватизировать все эти иностранные сети.
В России закрываю...
Ольга
Отлично. Пристройте этих "пацифистов" к какому-нибудь общественно-полезному занятию. Улицы мести, например.
Песни кончились. ...
Ф
Фонтанка
Читать
Znak.com объявил о закрытии
.
Вернуться к статье
Наградить
Нравится
Поделиться
Обсудить
Картина дня
наверх
Свежие комментарии