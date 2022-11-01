Объём загрузки «Севмаша» по строительству АПЛ назвали сравнимым с советским периодом

Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш") за последние 10 лет передало в состав Военно-морского флота 9 атомных подводных лодок, загрузка предприятия вполне сопоставима с советским периодом.
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