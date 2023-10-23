Собянин: В церкви Вознесения Господня в Коломенском начата реставрация фасадов

Церковь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о планах по реставрации фасадов церкви Вознесения Господня, расположенной на территории музея-заповедника «Коломенское».
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