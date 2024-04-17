Вышел первый трейлер сериала об Олимпиаде-80 "Игры"

Съемки нового сериала "Олимпийская игра" начались в Москве. Главные роли исполнят Григорий Верник, Мария Карпова, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков и Леонид Каневский.
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