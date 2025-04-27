Глава совет директоров "Динамо" Гафин: летом может пройти чествование Овечкина

Московское футбольное "Динамо" рассматривает вариант с проведением мероприятия в честь российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в связи с взятием "вечного" снайперского рекорда, который принадлежал канадцу Уэйну Гретцки.
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