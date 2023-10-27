Валентина Муравская и Антон Даниленко сделают «Непростой выбор»

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Антона Павлючика «Непростой выбор». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», роли в мини-сериале исполнили Валентина Муравская, Антон Даниленко, Александра Бурьянова и Алина Гольденберг.
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