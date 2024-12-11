Новый недорогой кроссовер Suzuki вызвал фурор в Японии: заказы в 9 раз превысили количество ожидаемых

В октябре 2024 года в Японию приехал новый бюджетный кроссовер Suzuki Fronx. Эта модель знакома покупателям из Юго-Восточной Азии, а также россиянам, поскольку с разной периодичностью ввозилась на наш рынок по параллельному импорту.
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