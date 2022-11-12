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Де’Аарон Фокс набрал 32 очка, 7 подборов и 12 передач в матче с «Лейкерс»

Де’Аарон Фокс набрал 32 очка, 7 подборов и 12 передач в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс помог команде одержать победу над «Лейкерс» (120:114). Фокс записал на свой счет 32 очка, 7 подборов и 12 передач.

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