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На Ямале завершили восстановление исторического маяка на острове Белом

На Ямале завершили восстановление исторического маяка на острове Белом

В Ямало-Ненецком автономном округе на острове Белом завершили восстановление исторического маяка — одного из первых навигационных знаков Северного морского пути.

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