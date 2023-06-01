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В конгрессе пригрозили ФБР разбирательством из-за документов о Байдене

Конгрессмен Комер: ФБР подтвердила наличие документов о коррупционной схеме с Байденом ФБР отказывается передать конгрессменам секретный документ, который, как считают они, доказывает, что Байден причастен к незаконной схеме с участием иностранцев.

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