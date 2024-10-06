Представлен первый в мире киберспортивный автомобиль

Совместные усилия китайско-шведского бренда Lynk & Co и компании-производителя смартфонов Meizu привели к созданию Z10 Starbuff — первого в мире электромобиля, специально разработанного для геймеров и киберспортсменов.
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