В Ивановской области стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2026». Онлайн-голосование проходит на сайте УМВД региона и продлится до 16 сентября.
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