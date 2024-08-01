Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключёнными с РФ

Сделка стала возможной благодаря тесному трансатлантическому сотрудничеству Президент Соединенных Штатов Джо Байден созвонился с главами Турции, Норвегии, Польши, Словении и Германии, чтобы поблагодарить их за участие в обмене заключёнными с Россией.
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