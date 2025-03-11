Чиновничья братия реально берега попутала

А почему они все еще не в Сизо со всеми своим и подельниками? Ждут решения А.И Бастрыкина, чтобы он им « обходной лист подписал?! В местной прокурате и ФСБ смельчаков нет?!

Светлана Ефименко

что берега "путают "это точно! но кто разрешает этой администрации, кто их поставил на эти поста вершить эти дела и забирать жилье у коренного народа ! причем работающего и плативших НАЛОГИ!А ЭТИ ДАРМОЕДЫ ПО ДРУГОМУ НЕ НАЗОВЕШЬ НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ И НЕ РАБОТАЮТ НИ ГДЕ , КРОМЕ КАК НА РЫНКЕ СТОЯТЬ И РОЖАТЬ БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО НЕ МОГУТ!А НАС ВСЕХ ПРИНИМАЮТ ЗА "БЫДЛО!" А МОЖЕТ ИХ ВСЕХ СОБРАТЬ В КУЧУ , ВСЮ АДМИНИСТРАЦИЮ И НА РУДНИКИ НА ЗАРАБОТКИ БЕЗ ВОЗРАТА ДОМОЙ В ТЕПЛЫЕ ДОМИШКИ!?И ПРИХВАТИТЬ ТУДА АЗИАТОВ ДЛЯ ПОДМОГИ ЛЕС РУБИТЬ ?!ТАМ ИМ И САДИКИ И ШКОЛЫ НЕ НУЖНЫ БУДУТ!А МОЖЕТ ЛУЧШЕ НА РУДНИКИ РАДОН ДОБЫВАТЬ!