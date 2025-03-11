Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чиновничья братия реально берега попутала

Чиновничья братия реально берега попутала

Виктор Анисимов  На фото мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично выдаёт сертификаты на получение бесплатного жилья семье мигрантов недавно получивших российское гражданство.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А почему они все еще не в Сизо со всеми своим и подельниками? Ждут решения А.И Бастрыкина, чтобы он им « обходной лист подписал?! В местной прокурате и ФСБ смельчаков нет?!
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18 час.
лм
людмила мишенкова
Позорная кадровая политика от самого верха до самого низа !
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15 час.
Светлана Ефименко
что берега &quot;путают &quot;это точно! но кто разрешает этой администрации, кто их поставил на эти поста вершить эти дела и забирать жилье у коренного народа ! причем работающего и плативших НАЛОГИ!А ЭТИ ДАРМОЕДЫ ПО ДРУГОМУ НЕ НАЗОВЕШЬ НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ И НЕ РАБОТАЮТ НИ ГДЕ , КРОМЕ КАК НА РЫНКЕ СТОЯТЬ И РОЖАТЬ БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО НЕ МОГУТ!А НАС ВСЕХ ПРИНИМАЮТ ЗА &quot;БЫДЛО!&quot; А МОЖЕТ ИХ ВСЕХ СОБРАТЬ В КУЧУ , ВСЮ АДМИНИСТРАЦИЮ И НА РУДНИКИ НА ЗАРАБОТКИ БЕЗ ВОЗРАТА ДОМОЙ В ТЕПЛЫЕ ДОМИШКИ!?И ПРИХВАТИТЬ ТУДА АЗИАТОВ ДЛЯ ПОДМОГИ ЛЕС РУБИТЬ ?!ТАМ ИМ И САДИКИ И ШКОЛЫ НЕ НУЖНЫ БУДУТ!А МОЖЕТ ЛУЧШЕ НА РУДНИКИ РАДОН ДОБЫВАТЬ!
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15 час.
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