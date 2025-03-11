Виктор Анисимов На фото мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично выдаёт сертификаты на получение бесплатного жилья семье мигрантов недавно получивших российское гражданство.
Чиновничья братия реально берега попутала
Комментарии
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ninikooo Митусова
А почему они все еще не в Сизо со всеми своим и подельниками? Ждут решения А.И Бастрыкина, чтобы он им « обходной лист подписал?! В местной прокурате и ФСБ смельчаков нет?!
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18 час.
лм
людмила мишенкова
Позорная кадровая политика от самого верха до самого низа !
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15 час.
Светлана Ефименко
что берега "путают "это точно! но кто разрешает этой администрации, кто их поставил на эти поста вершить эти дела и забирать жилье у коренного народа ! причем работающего и плативших НАЛОГИ!А ЭТИ ДАРМОЕДЫ ПО ДРУГОМУ НЕ НАЗОВЕШЬ НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ И НЕ РАБОТАЮТ НИ ГДЕ , КРОМЕ КАК НА РЫНКЕ СТОЯТЬ И РОЖАТЬ БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО НЕ МОГУТ!А НАС ВСЕХ ПРИНИМАЮТ ЗА "БЫДЛО!" А МОЖЕТ ИХ ВСЕХ СОБРАТЬ В КУЧУ , ВСЮ АДМИНИСТРАЦИЮ И НА РУДНИКИ НА ЗАРАБОТКИ БЕЗ ВОЗРАТА ДОМОЙ В ТЕПЛЫЕ ДОМИШКИ!?И ПРИХВАТИТЬ ТУДА АЗИАТОВ ДЛЯ ПОДМОГИ ЛЕС РУБИТЬ ?!ТАМ ИМ И САДИКИ И ШКОЛЫ НЕ НУЖНЫ БУДУТ!А МОЖЕТ ЛУЧШЕ НА РУДНИКИ РАДОН ДОБЫВАТЬ!
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15 час.
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