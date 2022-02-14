14.02.22==ВСУ требуют выпустить их с завода «Азот» с заложниками — источник. Спецоперация

МИР РОССИЯ УКРАИНА ДНР ЛНР Продолжается специальная военная операция России на Украине. В Минобороны РФ предупредили об очередных готовящихся провокациях против России со стороны ВСУ, из-за которых могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.
МИР РОССИЯ УКРАИНА ДНР ЛНР Продолжается специальная военная операция России на Украине. В Минобороны РФ предупредили об очередных готовящихся провокациях против России со стороны ВСУ, из-за которых могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.
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