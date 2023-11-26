Бузова подшутила над Давой, который принес на ее концерт цветы

Певица Ольга Бузова подшутила над Давой, который пришел на ее концерт Певица Ольга Бузова публично подшутила над своим бывшим парнем – блогером Давой (Давид Манукян), который пришел на ее концерт с цветами.
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