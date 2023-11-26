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Бузова подшутила над Давой, который принес на ее концерт цветы

Бузова подшутила над Давой, который принес на ее концерт цветы

Певица Ольга Бузова подшутила над Давой, который пришел на ее концерт Певица Ольга Бузова публично подшутила над своим бывшим парнем – блогером Давой (Давид Манукян), который пришел на ее концерт с цветами.

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