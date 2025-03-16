Jolie смотрю на эту мерзкую !!!!! рожу и думаю- вот что происходит когда главой страны становится дешёвый артист из погорелого театра-шапито(((( мерзость-тупость и ...единственное что наверняка- оно скоро закончит

Nikolay Stepanov Чего вы хотите от жида во главе славянского государства? Очищает место для израильтян, пока их арабы не разгромили.