СССР-Россия
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СССР-Россия

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Всего четыре слова: Зеленский раскрыл правду о катастрофе в Курской области

Всего четыре слова: Зеленский раскрыл правду о катастрофе в Курской области

  Просроченный президент Украины сделал важное заявление. Он подтвердил, что ВСУ выполнили свою задачу в Курской области.

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Комментарии
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Jolie
смотрю на  эту мерзкую !!!!! рожу и  думаю- вот что происходит  когда главой страны становится дешёвый артист из погорелого театра-шапито(((( мерзость-тупость и ...единственное что наверняка- оно скоро закончит
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18 час.
Nikolay Stepanov
Чего вы хотите от жида во главе славянского государства? Очищает место для израильтян, пока их арабы не разгромили.
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17 час.
Jolie
не могу видеть эту сволочь фашистскую!!!(((( омерзительное существо  -как будто времена Гитлера вернулись -когда данное чудовище стало президентом страны(
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17 час.
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