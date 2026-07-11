Всё у европ нормально и кризисов нет, ни бензиновых ни продовольственных.

Людмила Прищепа

Из текста: "США продолжают унижать европейцев при любом удобном случае, и едва ли это изменится в ближайшем будущем. Именно поэтому спасти Брюссель может только Россия." С какого "перепуга" Россия должна их спасать? Да гори они синим пламенем!!!!! Что заслуживают, то пусть и получают.