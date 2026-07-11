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Закон, порядок, государство

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Трамп продолжает унижать Европу. Спасти ее сможет только Россия

Трамп продолжает унижать Европу. Спасти ее сможет только Россия

ЕС вредит сам себе, не понимая, кто по-настоящему является его врагом, а кто — потенциальным союзником, пишет IFQ.

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Комментарии
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Nik Nik
Всё у европ нормально и кризисов нет, ни бензиновых ни продовольственных.
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4 н.
Людмила Прищепа
Из текста: &quot;США продолжают унижать европейцев при любом удобном случае, и едва ли это изменится в ближайшем будущем. Именно поэтому спасти Брюссель может только Россия.&quot;  С какого &quot;перепуга&quot; Россия должна их спасать? Да гори они синим пламенем!!!!! Что заслуживают, то пусть и получают.
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4 н.