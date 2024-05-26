Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба. Депутат Михаил Матвеев озвучил миролюбивое решение по спору вокруг ношения головного убора, скрывающего лицо.
Дело не в запрете. Депутат озвучил миролюбивое решение по спору о ношении никаба
Комментарии
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Любовь
Под никабом и мужик может оказаться. Пусть свои обычаи блюдут в своей стране. Нечего тут свои порядки устанавливать. У нас столько национальностей и что ж ? под всех нам подстраиваться??!!Они к нам прутся, а не мы к ним, и нечего с ними на эти темы вообще говорить. Не нравится- вперед на вокзал и домой!!!
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3 час.
Владимир Савельев
И вообще что это за штраф 10000р., он должен идти довеском, надо лишать гражданства, если лицо с никабом уже гражданин, и депортация к себе в аул.
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55 мин.
Мила Соколова
Меня пугает вид женщин, замотанных в чёрные тряпки. Похожи на ворон. Всегда стараюсь от них подальше отойти. И непонятно, что там у них внутри балахонов, может быть и оружие.
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51 мин.
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