Дело не в запрете. Депутат озвучил миролюбивое решение по спору о ношении никаба

Любовь

Под никабом и мужик может оказаться. Пусть свои обычаи блюдут в своей стране. Нечего тут свои порядки устанавливать. У нас столько национальностей и что ж ? под всех нам подстраиваться??!!Они к нам прутся, а не мы к ним, и нечего с ними на эти темы вообще говорить. Не нравится- вперед на вокзал и домой!!!