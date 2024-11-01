Оправдавшая вторжение ВСУ в Курскую область ведущая Витязева опровергла увольнение с «Соловьев Live»

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. Ведущая «Соловьев Live» Юлия Витязева заявила, что ее не стали увольнять с программы, несмотря на ее скандальное заявление о том, что операция ВСУ в Курской области была «частью хитрого плана России».
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