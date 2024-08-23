Жительница Ленобласти пришла в гости к отцу и наткнулась на труп

Перепуганная женщина сразу вызвала полицию. Окровавленный труп мужчины нашли в доме под Выборгом. Жуткую находку в Бородинском сделала дочь хозяина дома, приехавшая навестить своего 73-летнего отца, сообщает 78.
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