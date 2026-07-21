RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

17 подписчиков

Аналитик объяснил резкий рост инфляционных ожиданий очередями за топливом

Аналитик объяснил резкий рост инфляционных ожиданий очередями за топливом

Резкий рост инфляционных ожиданий населения, зафиксированный в июле, связан с общечеловеческими эмоциями и июньскими очередями за топливом, считает директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии