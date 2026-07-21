Аналитик объяснил резкий рост инфляционных ожиданий очередями за топливом

Резкий рост инфляционных ожиданий населения, зафиксированный в июле, связан с общечеловеческими эмоциями и июньскими очередями за топливом, считает директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой.
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